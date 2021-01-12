«المرور»: سبب نظامي للتفويض عند قيادة الأب والأخ للمركبات

حدَّد المرور السعودي، سببًا نظاميًا أساسيًا لإجراء تفويض المركبات في حال قيادة سيارة الأخ أو الأب.

وقال «المرور»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن عدم وجود تفويض لا يترتب عليه مخالفة وإنما وضع التفويض؛ لتحديد المسؤول عن قيادة المركبة.

جاء ذلك؛ ردًا على تساؤل ورد عبر حساب «المرور السعودي»، قال فيه أحد المستفيدين: هل يلزم قيادة سيارة الأخ أو الأب يلزم وجود تفويض؟

وينص نظام المرور في مادته الـ «17»، على أنه، «لا تجوز قيادة المركبة من قبل شخص غير مالكها- عند الخروج بها من المملكة - إلا بموجب تفويض، وفق ما تحدده اللائحة».

ونظاميًا، لا يجوز تسيير المركبات قبل تسجيلها ودفع الرسوم المقررة، وصدور رخصة السير الخاصة بها، ووضع لوحات عليها وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته. ويستثنى من ذلك المركبات العسكرية المستخدمة لأغراض عسكرية التي لا تستخدم الطرق العامة بصورة اعتيادية.

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