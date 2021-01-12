وزارة الصحة: الزوجة تحصل على لقاح كورونا بحساب مستقل في «صحتي»

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أهمية إنشاء حساب مستقل للزوجة على تطبيق صحتي، حال طلب تطعيم كورونا.

وقالت الوزارة، عبر حسابها «الصحة 937» بموقع تويتر، أنه «يتم إنشاء حساب مستقل للزوجة ولأي مستفيد آخر بتطبيق صحتي، ولا يعتبر تابعًا لرب الأسرة إلا الأبناء الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة».

جاء ذلك توضحا من الوزارة بشأن استفسار مستفيد قال فيه: «سجلت في تطبيق صحتي طلب تطعيم كورونا، ولا توجد فيه أيقونة تخص الزوجة او السائق الخاص أو العاملة المنزلية».

وفي شأن ذي صلة، أوضحت الوزارة أنه بعد إتمام فترة العزل (بعد الإصابة بفيروس كورونا) وتحقق شروط التعافي الموصى بها على حسب الحالة، يمكن إنهاء العزل و لا يستدعي ذلك عمل الفحص المخبري مرة أخرى للتأكد.

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