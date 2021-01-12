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وزارة الصحة: الزوجة تحصل على لقاح كورونا بحساب مستقل في «صحتي»

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الرياض - محمد عبدالله - صفة التابع لا تنطبق إلا على الأبناء الأقل من 18 عامًا

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أهمية إنشاء حساب مستقل للزوجة على تطبيق صحتي، حال طلب تطعيم

وقالت الوزارة، عبر حسابها «الصحة 937» بموقع تويتر، أنه «يتم إنشاء حساب مستقل للزوجة ولأي مستفيد آخر بتطبيق صحتي، ولا يعتبر تابعًا لرب الأسرة إلا الأبناء الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة». 

جاء ذلك توضحا من الوزارة بشأن استفسار مستفيد قال فيه: «سجلت في تطبيق صحتي طلب تطعيم كورونا، ولا توجد فيه أيقونة تخص الزوجة او السائق الخاص أو العاملة المنزلية». 

وفي شأن ذي صلة، أوضحت الوزارة أنه بعد إتمام فترة العزل (بعد الإصابة بفيروس كورونا) وتحقق شروط التعافي الموصى بها على حسب الحالة، يمكن إنهاء العزل و لا يستدعي ذلك عمل الفحص المخبري مرة أخرى للتأكد. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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