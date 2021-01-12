أمير الباحة للدفاع المدني: استعدوا لموسم الأمطار

استقبل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه اليوم، ‏مدير الدفاع المدني بالمنطقة المعين حديثًا اللواء محمد العاصمي، ومدير الدفاع المدني بالمنطقة السابق اللواء زهير البسامي.

وحث أمير المنطقة اللواء العاصمي على الاهتمام بكل ما يتعلق بالاستعداد لموسم الأمطار، والعمل على تكثيف الجهود للرقي بالخدمات المقدمة للمواطن، متمنيًا له التوفيق فيما كلف به.

وأكد أمير المنطقة الدور المهم الفاعل للدفاع المدني في ظل ما يقدم له من دعم ورعاية واهتمام من الحكومة الرشيدة, مثمنا جهود مدير الدفاع المدني السابق، فيما أكد اللواء العاصمي ، بذله كل الجهود في مجال عمله لخدمة المنطقة.

اقرأ أيضا:

الأرصاد: موجة باردة على 5 مناطق.. الأربعاء