معالجة 2630 مترًا من هبوطات الشوارع والحفر بالحدود الشمالية

أسفرت جهود أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات الفرعية التابعة لها بمدينة عرعر عن معالجة 2630 مترا مربعا من حفر وهبوطات الشوارع خلال عام 2020م وفق خطة عمل على مدار العام.

وأوضحت أمانة الحدود الشمالية أنهم قاموا خلال المدة نفسها باستقبال البلاغات المتعلقة بالطرق والإنارة بلغت نحو 2640 بلاغاً، شملت صيانة أكثر من 10 آلاف من كشافات الإنارة ومعالجة 2952 مترا مربعا من أرصفة "بردورات"و4428 مترا مربعا من أرصفة «إنتر لوك».

من جانبه أكد أمين المنطقة المهندس شمام بن سعيدان الشمري أن أمانة المنطقة وبلدياتها التابعة -بتوجيهات الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد الحقيل- تعمل على تقديم أفضل الخدمات بالقطاع.

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