وزارة الصحة ترد على المشككين في لقاح كورونا: ستتصدرون الراغبين

فند المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور «محمد العبد العالي»، الشائعات بشأن المروجة بشأن لقاح كورونا.

وقال «العبد العالي» لـ «الإخبارية»، إن مروجي الشائعات حول مأمونية لقاح كورنا غير صحيحة والمشككون هم أنفسهم الذين روجوا في بداية الجائحة لخلطات العلاج، وهم يواكبون كل مرحلة، وسيكونون في الصفوف الأولى للحصول على اللقاح، الذي يحصل عليه مئات الآلاف حول العالم ويُكسبهم المناعة.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن عدد الحالات المؤكدة في المملكة (364096) حالة، من بينها (1939) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (310) حالات حرجة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

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