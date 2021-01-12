12 ألفا المستفيدون من برامج عمادة خدمة المجتمع بجامعة الملك خالد

قدمت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك خالد خلال الفصل الأول من العام الجامعي 1442هـ، بالتعاون مع الكليات 11 برنامج دبلوم تطبيقي مصنفا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى 16 برنامجا تدريبيا، و7 برامج مجتمعية، في مدينة أبها وبعض الكليات التابعة للجامعة في المحافظات.

وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الأستاذ الدكتور عمر بن علوان عقيل أن العمادة حرصت على تقديم دبلومات نوعية تتناسب مع متطلبات سوق العمل حرصا منها على تحقيق سعي الجامعة لإيجاد فرص نوعية للشباب والشابات لتطوير مهاراتهم وفق متطلبات العصر، لافتًا إلى أن الدبلومات التطبيقية حظيت بتقديم ومشاركة 30 عضو هيئة تدريس من الشطرين، وذلك من خلال 1196 فصلا افتراضيا، و815 محاضرة مسجلة، قُدمت لـ383 طالبا وطالبة.

كما أكد عقيل في إطار البرامج التدريبية أن العمادة حرصت على تفعيل واستثمار توجه التعليم والتدريب إلى المنصات الإلكترونية، وذلك من خلال زيادة عدد البرامج المقدمة بحسب مؤشرات احتياج المجتمع لعدد من المجالات، لافتًا إلى أن عدد المستفيدين من البرامج التدريبية تجاوز 5600 مستفيد ومستفيدة. كذلك قدمت العمادة من خلال برامجها المجتمعية خدماتها لأكثر من 6650 مستفيدا ومستفيدة، وذلك من خلال ندوات ودورات تدريبية نوعية تناولت عدة موضوعات في مجالات مختلفة من أبرزها المهارات التربوية في إدارة التعليم عن بعد، والممارسات التطبيقية في إدارة المؤسسات التعليمية، وكذلك التحذير من سرطان الثدي ونحوها.

فيما شملت دبلومات العمادة التطبيقية دبلوم الإدارة المكتبية، وإدارة الموارد البشرية، والعلاقات العامة، إضافة إلى أنظمة المعلومات، والبرمجة التطبيقية، والمحاسبة، والسلامة والصحة المهنية. كذلك ناقشت برامج العمادة التدريبية عددا من المواضيع التي تسهم في تنمية قدرات المجتمع تماشيا مع الظروف المتعلقة بأزمة كورونا، ومن أبرزها الريادة والتسويق الإلكتروني، وفن إدارة الأزمات وترتيب الأولويات في الأسرة، والسحابة الإبداعية في طرق التدريس، ومهارات التوافق الأسري للمقبلات على الزواج.

يذكر أن من أبرز الأنشطة المجتمعية التي قدمتها العمادة خلال الفصل الأول أيضًا مسابقة «الخط العربي 2020» والتي نظمتها العمادة بهدف نشر الوعي بأهمية الخط العربي، والحفاظ على فنونه وتصديره لأجيال المستقبل، وذلك بالتزامن مع عام الخط العربي 2020 بمشاركة 175 متسابقًا من داخل المملكة وخارجها في 7 فروع شملت خط الثلث، والثلث الجلي، والنسخ، والرقعة، والنستعليق، والكوفي، والديواني، وقد حظيت المسابقة برعاية الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، وسجلت حضورا مميزا في أوساط الخطاطين والمهتمين.