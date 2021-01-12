السعودية اليوم / مسؤول ليبي : لا دلالات على ظهور الطفرة الجديدة من كورونا في ليبيا



طرابلس 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واس

أكد مدير المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، إنه ليس هناك دلالات على ظهور الطفرة الجديدة من

وقال في تصريحات صحفية اليوم، أن الوضع الوبائي في ليبيا هادئ نسبيا مقارنة بما تشهده الدول الأوروبية من ظهور موجة ثانية للفيروس.

وأوضح أن المركز قام بكل الإجراءات لضمان حجز كمية من اللقاحات تقدر بحوالي 2.8 مليون جرعة، وهو ما يكفي لتطعيم 1.4 مليون شخص، مشيرا إلى أن اللقاحات ستكون من مجموعة «كوفاكس»التي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية.

وبين أن وصول اللقاحات إلى ليبيا لن يكون قبل أربعة أشهر، مضيفا أن المركز استبعد لقاح شركة «فايزر» لحاجته لدرجة حرارة 70 تحت الصفر وهو ما لا يتوافر في ليبيا.

واختتم بأن الوضع الوبائي في الآونة الأخيرة يشهد ارتفاعا في عدد الإصابات وازدحاما في مراكز العزل وارتفاعا قليلا في نسب الوفيات.

// انتهى //

17:32ت م

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طرابلس 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسأكد مدير المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، إنه ليس هناك دلالات على ظهور الطفرة الجديدة من كورونا في ليبيا.وقال في تصريحات صحفية اليوم، أن الوضع الوبائي في ليبيا هادئ نسبيا مقارنة بما تشهده الدول الأوروبية من ظهور موجة ثانية للفيروس.وأوضح أن المركز قام بكل الإجراءات لضمان حجز كمية من اللقاحات تقدر بحوالي 2.8 مليون جرعة، وهو ما يكفي لتطعيم 1.4 مليون شخص، مشيرا إلى أن اللقاحات ستكون من مجموعة «كوفاكس»التي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية.وبين أن وصول اللقاحات إلى ليبيا لن يكون قبل أربعة أشهر، مضيفا أن المركز استبعد لقاح شركة «فايزر» لحاجته لدرجة حرارة 70 تحت الصفر وهو ما لا يتوافر في ليبيا.واختتم بأن الوضع الوبائي في الآونة الأخيرة يشهد ارتفاعا في عدد الإصابات وازدحاما في مراكز العزل وارتفاعا قليلا في نسب الوفيات.// انتهى //17:32ت م0123

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