السعودية اليوم / إصابات كورونا في أفريقيا تتجاوز ثلاثة ملايين إصابة



أديس أبابا 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واس

أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وذكر المركز أن عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 ارتفع إلى 72705 حالات.

وتتصدر جنوب أفريقيا قائمة الدول الأفريقية الأكثر تضررا بالفيروس تليها المغرب وتونس ومصر.

// انتهى //

17:04ت م

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أديس أبابا 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسأفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في القارة الأفريقية بلغ ثلاثة ملايين و51036 إصابة.وذكر المركز أن عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 ارتفع إلى 72705 حالات.وتتصدر جنوب أفريقيا قائمة الدول الأفريقية الأكثر تضررا بالفيروس تليها المغرب وتونس ومصر.// انتهى //17:04ت م0113

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