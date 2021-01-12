السعودية اليوم / الكويت تسجل حالة وفاة واحدة و494 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واس

سجلت الكويت 494 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم أنه تم شفاء 202 إصابة ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 149575 حالة.

// انتهى //

17:04ت م

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الكويت 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسسجلت الكويت 494 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 155335 حالة، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل مجموع حالات الوفاة إلى 946 حالة.وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم أنه تم شفاء 202 إصابة ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 149575 حالة.// انتهى //17:04ت م0112

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