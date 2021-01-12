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السعودية اليوم / وكيل إمارة حائل يستقبل مدير شركة الاتصالات السعودية بالمنطقة

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حائل 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واس
استقبل وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ في مكتبه اليوم , مدير شركة الاتصالات بالمنطقة المهندس عبدالرحمن البكر .
ونوقشت خلال الاستقبال خدمات الاتصالات المقدمة في المنطقة والتركيز على مضاعفة الجهود لتطوير وتحديث أنظمة التواصل لخدمة المستفيدين والارتقاء بكفاءة الخدمات المقدمة .
// انتهى //
16:50ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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