السعودية اليوم / وكيل إمارة حائل يستقبل مدير شركة الاتصالات السعودية بالمنطقة



حائل 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واس

استقبل وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ في مكتبه اليوم , مدير شركة الاتصالات

ونوقشت خلال الاستقبال خدمات الاتصالات المقدمة في المنطقة والتركيز على مضاعفة الجهود لتطوير وتحديث أنظمة التواصل لخدمة المستفيدين والارتقاء بكفاءة الخدمات المقدمة .

// انتهى //

16:50ت م

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حائل 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واساستقبل وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ في مكتبه اليوم , مدير شركة الاتصالات السعودية بالمنطقة المهندس عبدالرحمن البكر .ونوقشت خلال الاستقبال خدمات الاتصالات المقدمة في المنطقة والتركيز على مضاعفة الجهود لتطوير وتحديث أنظمة التواصل لخدمة المستفيدين والارتقاء بكفاءة الخدمات المقدمة .// انتهى //16:50ت م0105

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