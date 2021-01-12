شكرا لقرائتكم خبر عن "حماية المستهلك " ترفع 8590 شكوى لشركة المياه لمعالجتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الجمعية تخصص رابط بالتنسيق مع " البيئة "لاستقبال الشكاوى ورفعها

- استمرار التواصل مع المستهلكين من خلال الموقع الرسمي ومنصات التواصل

أعلنت جمعية حماية المستهلك أنه انطلاقاً من اهتمام الجمعية بشكاوى المستهلكين من ارتفاع فواتير المياه، تم التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة على تخصيص الرابط التالي: https://mewa.gov.sa/WaterRegulator/ar/Complaints/ComplaintsProcedures/Pages/default.aspx ، وذلك لتصعيد شكاوى المستهلكين، بشرط أن يكون مقدم الشكوى قد تواصل مع مقدم الخدمة ولم يتم معالجة شكواه.

ونوهت الجمعية إلى أن جميع الشكاوى التي وردتها البالغ عددها (8590) سوف يتم رفعها لشركة المياه الوطنية ومتابعة معالجتها انطلاقاً من حرص الجمعية على حفظ حق المستهلكين والعناية بشؤونهم.

وتؤكد الجمعية باستمرار نهجها في حماية المستهلكين والتفاعل مع قضاياهم والعمل على تثقيفهم وتوعيتهم وتلقيها للبلاغات والشكاوى ورفعها ومتابعتها مع الجهات المعنية، وتسعد الجمعية بتواصل المستهلكين معها في كل ما من شأنه خدمتهم من خلال موقعها الرسمي وحساباتها في منصات التواصل الاجتماعي.