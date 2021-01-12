الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-12

ذي يزن بن هيثم أول ولي عهد في عُمان بعد إقرار النظام الأساسي

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

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بعد نشر النظام الأساسي الجديد في سلطان عمان اليوم في الجريدة الرسمية، سيصبح ذي يزن بن هيثم بن طارق هو أول ولي عهد في سلطنة عمان خلال العصر الحديث.

آلية انتقال الحكم في سلطنة عمان

وبموجب النظام الأساسي الذي صدر أمس عن السلطان هيثم بن طارق فإن ولاية العهد سوف تنتقل من السلطان إلى أكبر أبنائه سنًا ثم تنتقل إلى أكبر أبناء هذا الابن وهكذا، ولما كان ذي يزن هو الابن الأكبر للسلطان هيثم سيكون هو ولي العهد الأول بعد إقرار النظام.

من هو ذي يزن بن هيثم؟

هو الابن الأكبر للسلطان هيثم بن طارق وهو أصغر وزراء عمان حيث يشغل منصب وزير الثقافة والرياضة والشباب وهي الوزارة التي نتجت عن دمج وزارة الثقافة ووزارة الشؤون الرياضية ووزارة شؤون الفنون واللجنة الوطنية للشباب، منذ تاريخ 18 أغسطس 2020.

ولي العهد العماني الجديد من مواليد 21 أغسطس 1990، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد في بريطانيا.

عمل ذي يزن بن هيثم سكرتيرًا ثانيًا في السفارة العمانية لدى بريطانيا، ويعرف عنه اهتمامه بالشباب، حيث كان راعيًا لحفل يوم الشباب العماني في أكتوبر 2019، كما كان راعيًا لكأس السلطان لكرة القدم ذات الشهر من نفس العام.

يذكر أن سلطان عمان لديه من الأبناء 4 هم بلعرب وثريا وأميمة إضافة إلى ولي العهد ذي يزن بن هيثم.

