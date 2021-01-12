شراب بسيط لـ علاج السعال وإزالة البلغم من الرئتين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-12

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

ربما تكون قد سمعت كثيرًا عن فائدة الجزر لعينيك، لكنك ربما لم تسمع أبدًا أنه مفيد أيضًا في علاج السعال، وهو كذلك رائع لإزالة البلغم عند مزجه بمكونات أخرى، ولطالما تم استخدامه كعلاج شعبي لنزلات البرد والإنفلونزا، بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

وفي حين تحتوي معظم أدوية وشراب السعال على لون صناعي ونكهة صناعية ومواد حافظة، فإن حساء الجزر هو علاج خالٍ من السموم ويعمل بشكل جيد وطعمه أفضل كثيرًا من أي شراب لـ علاج السعال.

فائدة الجزر لـ علاج السعال

الجزر غني بالمغذيات ويحتوي على مجموعة فيتامينات A و C و K بالإضافة إلى مستويات عالية من البوتاسيوم، ولطالما عرف خبراء الصحة أن فيتامين A يلعب دورًا في الوقاية من العدوى والحفاظ على الأسطح المخاطية مثل تلك الموجودة في رئتيك، كما يتمتع فيتامين C بسمعة طيبة بشأن تعزيز جهاز المناعة.

وإذا مزجت القليل من العسل فستحصل على خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا، كما سيغطي الحلق مما يجعله علاجًا لالتهاب الحلق، كما يساعد إضافة القليل من الزنجبيل أيضًا في تقليل الالتهاب وتخفيف الألم، وإليك طريقة عمل حساء الجزر.

المكونات: 1/2 كيلو جزر، 3-4 ملاعق كبيرة من العسل، ملعقتان صغيرتان من الزنجبيل الطازج.

التعليمات: قطع الجزر إلى قطع صغيرة ويوضع في قدر صغير ويضاف الماء حتى يغطى بالكامل، ويتم وضعه على نار متوسطة، وبمجرد الغليان، أضف الزنجبيل واغليه حتى يصبح الجزر طريًا، ثم قم بتصفية المزيج من خلال مصفاة شبكية دقيقة فوق وعاء كبير ولا تتخلص من الماء.

اخلط الجزر والزنجبيل حتى يصبح المزيج ناعمًا، وعندما يصبح الماء فاترًا، أضف العسل وقلبه حتى يذوب، بعد ذلك أضف الماء إلى الجزر المهروس واخلطه مرة أخرى حتى يصبح ناعمًا، ثم احفظه في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع.

طريقة الاستعمال: خذ 3-4 ملاعق من الشراب كل يوم حتى يختفي السعال، ويجب أن يساعد هذا الشراب في إخراج البلغم من رئتيك بعد يوم أو يومين من الاستخدام المنتظم.

