احذروا مخاطر الشيشة والمعسل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-12

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

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في وقت وجهت وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالاستمرار في المنع الكامل للشيشة ومنتجات التبغ والنيكوتين المختلفة في جميع الأماكن العامة بالمملكة، حذر استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور عبدالعزيز مصباح، من مخاطر الشيشة والمعسل والسجائر.

وبين د. مصباح لـ”متابعات الخليج 365“، أن الدراسات أثبتت خطورة المعسل والسجائر الإلكترونية، فالمعسل خليط من التبغ والسكر ونكهات الفواكه وحجر المعسل يعادل تدخين 100 سيجارة، ويحتوي على 4000 مادة كيميائية ضارة و60 مادة مسرطنة، وأبرز الأمراض الناتجة هي أمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية، زيادة مستوى البروتين المحفز للأورام، رفع خطر الإصابة بأمراض اللثة، يهدد خصوبة النساء وصحة الأجنة، بجانب دوره في تدمير الجهاز التنفسي.

الشيشة وراء تضاءل قُطر القصبة الهوائية

وأشار إلى إن كمية الدخان المستعمل وعدد السجائر المدخنة تؤثر عكسيًا على قطر الشعيبات الصغرى حيث إنه مع ازدياد نسبة التدخين ودخول المواد التبغية إلى الشعبيات الصغرى يتضاءل قطر القصبة وتزداد سماكة جدارها وتبدأ التغيرات التليفية فيها بعد ذلك يمتد هذا التغير إلى الحويصلات الهوائية مما يجعلها تتسع في الحجم وتتغير ليونة جدرانها، وبالتالي تفقد هذه الجدران وتبدأ بالتلاصق مع بعضها البعض لتُكون حويصلة كبرى غير قادرة على الحركة الطبيعية ولا تساهم في عملية تبادل غازات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون بالطريقة الصحيحة.

تدهور الشعيرات الدموية

واختتم الدكتور مصباح بقوله: “المخاطر التي يتسبب فيها التبغ الموجود في السجائر العادية أو السجائر الالكترونية أو التبغ الموجود في أنواع الشيشة أو ما يسمى بالأرجيلة كلها تصب في التغيرات الكيميائية التي تحصل في الدم على شكل أكسدة مبكرة، ووجودها بالتالي يؤدي إلى تغيرات في الشعيرات الدموية بكافة أنحاء الجسم مثل شرايين القلب”.

منع منتجات التبغ

وكانت وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ قد وجّها بالاستمرار في المنع الكامل للشيشة ومنتجات التبغ والنيكوتين المختلفة في جميع الأماكن العامة بالمملكة.

جاء ذلك في خطاب وجهه وزير الصحة بعد تلقي الوزارة خطابًا من منظمه الصحة العالمية، أشارت فيه إلى تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وعودة استخدام الشيشة في بعض الدول.

مخاطر التعرض لكورونا

وشددت الصحة على ضرورة الاستمرار بالمنع، نظرًا لأن السماح يعرض حياة الكثيرين للخطر، ويسبب ارتفاعًا في معدلات خطورة الإصابة في حال حدوثها لا سمح الله.

وكانت وزارة الصحة قد منعت بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى تقديم الشيشة والمعسل في الأماكن العامة كالمقاهي والفنادق وغيرها منذ مارس الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها عند بداية جائحة كورونا.

