أمير جازان يواسي ذوي الأديب الحربي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-12

متابعات الخليج 365 - واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير جازان تعازيه ومواساته إلى أبناء وأفراد أسرة رئيس نادي جازان الأدبي الأسبق أحمد بن إبراهيم الحربي -رحمه الله- .

أمير جازان يشيد بجهود الأديب الحربي

ونوه سموه بجهود ودور الأديب الراحل في تطوير الحركة الأدبية في المنطقة من خلال نادي جازان الأدبي وإسهاماته ومشاركته الشعرية في كافة المحافل محلياً وخارجياً ، -سائلاً الله- عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.

وعبر ذوو الفقيد عن شكرهم لسمو أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم.