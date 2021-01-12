شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 147 إصابة جديدة بـ«كورونا» في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 147 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 151 حالة تعافٍ إضافية، 5 حالات وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 364096 حالة، من بينها 1939 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 310 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 355857 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6300 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.