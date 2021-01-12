شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " الخثلان " يوضح حكم استخدام مضرب الصعق الكهربائي لقتل الحشرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور سعد الخثلان، حكم استخدام مضرب الصعق الكهربائي لقتل الحشرات.

وأضاف " الخثلان " خلال حواره في برنامج " الجواب الكافي ":" لا بأس بذلك لأن هذا ليس من قبيل التهديد بالنار وإنما قتل هذه الحشرات المؤذية بالصعق الكهربائي ".

وكان الخثلان، كشف عن حكم هجر الزوج لزوجته عدة سنوات؛ بسبب سوء سلوكها، قائلا إنه لا يجوز هجر الزوجة بتلك الطريقة؛ كونها أصبحت معلقة ليست بالمتزوجة التي تنال حقوقها ولا بالمطلقة.

ولفت إلى أن هجر الزوجة عدة سنوات يعتبر نوعاً من الظلم لها، مقدماً نصيحة للزوج بمعالجة وضع زوجته إذا كان عندها نشوز عبر عدة مراحل تنتهي بالتدخل من خلال أهله وأهلها، ومن ثم قد يكون الحل في الطلاق في حال عدم جدوى المحاولات الأخرى.