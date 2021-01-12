شكرا لمتابعة خبر عن القصبي: أغلب سكان العالم يستطيعون الوصول إلى ‎نيوم خلال 8 ساعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف أن مشروع ‎نيوم يربط 3 قارات ويعزز من الشراكات النوعية .

وأوضح القصبي 70% من سكان العالم يستطيعون الوصول إلى ‎نيوم خلال 8 ساعات.

‏وفي وقت سابق، أكد الدكتور ماجد القصبي أن مشروع "ذا لاين" في نيوم يُعتبر محركا اقتصاديا وتنمويا للمنطقة ككل لما سيضيفه للناتج المحلي وإيجاد فرص عمل، مؤكداً أهمية الأبعاد الاقتصادية الكلية للمشروع.