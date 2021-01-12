شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا المستجد، عن تسجيل 151 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 355,857 حالة، فضلًا عن تسجيل 5 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6300 حالة وفاة.