4 مناطق سعودية تتصدر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ «24» ساعة الماضية بمختلف مناطق المملكة.

وتصدرت منطقة الرياض الإصابات الجديدة بتسجيل 48 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 33 حالة، ومكة المكرمة بتسجيل 31 حالة، وسجلت عسير 12، وسجلت كل من الحدود الشمالية ونجران والقصيم وتبوك والمدينة المنورة 3 حالات لكل منها، فيما تم تسجيل حالة واحدة بكل من جازان وحائل.

وإجمالًا أعلنت وزارة الصحة، اليوم تسجيل 5 حالات وفاة بفيروس كورونا فضلا عن تسجيل 151 حالة تعاف جديدة ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية في المملكة 355.857 حالة، ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

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