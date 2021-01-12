«طقس الأربعاء».. خريطة المواقع المتأثرة بالرياح والأتربة

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لطقس غد الأربعاء، استمرار نشاط الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الواقعة ما بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وسماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشمالية المملكة.

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء في معظم مناطق المملكة بالدرجة المئوية.

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