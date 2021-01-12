نائب أمير حائل يشارك في قافلة إحياء درب زبيدة.. الأربعاء

يشارك نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، غدًا الأربعاء، في قافلة إحياء درب زبيدة للحجاج، والمتجهة الى مدينة فيد التاريخية.

وذكرت إمارة حائل –عبر تويتر- أن نائب أمير منطقة حائل يشارك قافلة درب زبيدة مسيرتهم والمتجهة إلى مدينة فيد التاريخية، يوم غد الأربعاء.

ويرعى نائب أمير حائل حفل تكريم الداعمين وشركاء النجاح والمحاضرين والمساهمين في نجاح الفعاليات المصاحبة للقافلة، والذي سيقام بمخيم الأهالي.

يُذكر أن درب زبيدة، يُنسب إلى زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور، زوجة الخليفة هارون الرشيد، ويبدأ الدرب من الكوفة حتى مكة المكرمة، ويعد درب زبيدة من أهم طرق الحج والتجارة قديمًا، وأسهمت زبيدة بعمارة الطريق وحفر الآبار به.

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