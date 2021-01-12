5 آلاف ريال غرامة عدم التزام مصانع مستحضرات التجميل ببيان الاستهلاك والاحتياج السنوي

حددت الهيئة العامة الغذاء والدواء مخالفة عدم التزام مصانع ومستودعات مستحضرات التجميل ببيان الاستهلاك والاحتياج السنوي.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء أن عدم التزام مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لمدة 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة بناء على بيانات الاستهلاك والاحتياج السنوي التي تمت مراجعتها من الهيئة، يعد مخالفة.

وأكدت هيئة الغذاء والدواء أن مخالفة عدم التزام المصانع ومستودعات الإتجار بمستحضرات التجميل ببيان الاستهلاك والاحتياج السنوي يستوجب غرامة قدرها 5000 آلاف ريال لكل مستحضر صيدلاني أو عشبي ويؤخذ في الاعتبار كل شكل صيدلاني على حدة.

وكانت هيئة الغذاء والدواء، أوضحت أن عدم التزام المكتب العلمي بإبلاغ الغذاء والدواء عن أي ملاحظة تخص جودة وفعالية المستحضر الصيدلاني أو العشبي أو ظهور آثار جانبية أو أخطاء دوائية بعد التسويق، يعرضه لعقوبة تبلغ 100 ألف ريال لكل مستحضر.

وكانت هيئة الغذاء والدواء أكدت أن نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية صدر بالمرسوم الملكي رقم p/1O8 وتاريخ 1441/8/22 هـ.

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