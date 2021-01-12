أمير الرياض يناقش استراتيجية «عقارات الدولة».. تسعى لتحقيق 6 أهداف

رأس أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر في مكتبه بقصر الحكم اليوم اجتماعًا ضم محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه وعدداً من مسؤولي الهيئة.

وأثنى أمير الرياض على الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لعقارات الدولة وفق استراتيجيتها المعتمدة والمرتكزة على تعظيم الفائدة التنموية لعقارات الدولة وحمايتها واستغلالها بالشكل الأمثل وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الجهود خلال الفترة الماضية في إطار تنفيذ الركائز الاستراتيجية للهيئة؛ المتمحورة حول الحماية، والكفاءة، والإنتاجية، والجودة والعوامل الممكِّنة لذلك.

وأوضح بافقيه أنّ الاستراتيجية تعمل وفق إطار تنظيمي متكامل وشفاف لعقارات الدولة، لترشيد نفقات الإيجار ونزع الملكية للجهات الحكومية وتطبيق معايير كفاءة الطاقة، بالإضافةً إلى تطبيق الحد الأدنى من المواصفات والمعايير وتحقيق حوكمة موثوقة لعقارات الدولة، مع توفير الاحتياجات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص.

واطّلع محافظ الهيئة أمير الرياض، على أعمال ومهام وأدوار لجان النظر في طلبات تملّك العقارات وتعديلها «إحكام»، ودور منصة إحكام الرقمية التي أطلقتها الأمانة العامة للجان، بغرض تسهيل الخدمات على المستفيدين، وتمكينهم من رفع طلباتهم ومتابعتها رقميًا، وتوفير خدمات حجز المواعيد الرقمية لزيارة فروع الهيئة في مختلف مناطق المملكة.