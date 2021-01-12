أمير جازان يعزي ذوي الأديب الحربي

قدّم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان تعازيه ومواساته إلى أبناء وأفراد أسرة رئيس نادي جازان الأدبي الأسبق أحمد بن إبراهيم الحربي.

ونوّه بجهود ودور الأديب الراحل في تطوير الحركة الأدبية في المنطقة من خلال نادي جازان الأدبي وإسهاماته ومشاركته الشعرية في المحافل كافة محليًا وخارجيًا، -سائلًا الله- عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.

وعبّر ذوو الفقيد عن شكرهم لأمير منطقة جازان، على تعازيه ومواساته لهم.