قائد القوات البرية الملكية السعودية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، الجرعة الأولى من لقاح كورونا «كوفيد - 19»، ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها وزارة الدفاع، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أرفقت خلالها صورة قائد القوات البرية الملكية السعودية، أثناء تلقيه اللقاح.

وقالت وزارة الدفاع، إن "قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير تلقى في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض بأرض المعارض والمؤتمرات، الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد - 19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة".