طبيب سعودي يفند شائعات احتواء لقاح كورونا على شرائح وروبوتات

فنّد استشاري العناية المركزة والأمراض الباطنية، الدكتور صفوق بن حمود العنزي، ما يردده البعض من شائعات حول احتواء لقاح كورونا على روبوتات أو شرائح لتسجيل المعلومات.

وقال الدكتور العنزي –عبر حسابه على تويتر- إن اللقاح مصنع بتقنية النانو وقياسها اقل من (١٠٠) نانومتر، ويقاس النانو بأجزاء من المليار من المتر، موضحًا أنه لا توجد تقنية في العالم تستطيع إدخال شرائح على جزيئات النانو بهذا الصغر العظيم بالحجم.

ونصح استشاري العناية المركزة بعدم الاستماع لمروجي الشائعات قائلًا: «لا تتبع أهل الخيال الذي يحبون الغرابة مخلوطة بجهل».

وكان الدكتور العنزي ذكر –في وقت سابق- أن الحساسية المفرطة هي أي رد فعل تحسسي شديد وخطير، يمكن أن تعيق التنفس، وتؤدي إلى انخفاض شديد في ضغط الدم، وتحتاج حقنة أدرينالين لوقفها.

وأوضح أنه إذا كانت الحساسية بسبب حقن «إبرة» فهي مانع عن أخذ لقاح كورونا، أما غير ذلك -ولو كانت مفرطة- فهي ليست مانعا سواء كانت حساسية أكل أو شرب أو ملبس أو أي نوع آخر

بالفيديو.. الدكتور العنزي: لقاح كورونا يغطي أكثر من سلالة للفيروس