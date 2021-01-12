مشروعات تطويرية بمستشفى ينبع العام.. توريد وتشغيل 4 أجهزة مخبرية

شهد مختبر مستشفى ينبع العام مؤخرًا عددًا من المشروعات التطويرية، بينها توريد وتشغيل 4 أجهزة مخبرية متطورة جميعها مؤتمتة، في إجراء يهدف لرفع كفاءة وفعالية وجودة نتائج التحاليل المخبرية.

وتشمل تلك الأجهزة، «جهاز قياس تخثر الدم والذي بدوره يقيس عوامل التجلط في الدم وطاقته الإستيعابية تصل إلى (60) عينة/ الساعة»، بالإضافة إلى "جهاز من نوع فيتروس (7600) والخاص بعمل تحاليل الكيمياء الحيوية وكذلك عمل عدد من تحاليل الهرمونات والمناعة والأمصال ويعمل بطاقة استيعابية تصل (1300) فحص / الساعة.

ومن بين الأجهزة أيضًا، جهاز وديانا في قسم بنك الدم ويقوم بإجراء إختبارات توافق الدم وفصائله المختلفة وطاقته الإستيعابية تصل (144) إختبار توافق لوحدات الدم المختلفة / الساعة والتي بدورها ساهمت في سرعة صرف الوحدات لقسم الطوارئ والعمليات والعناية المركزة في المستشفى، وكذلك جهاز إلكترونيكا (77) لفحص البول في قسم الطفيليات؛ حيث يقوم بإجراء فحص فيزيائي و ميكروسكوبي بطاقة إستيعابية تصل إلى (30) عينة /الساعة.

الجدير بالذكر أن جميع هذه الأجهزة آلية لا تتطلب التدخل البشري في إجراء الفحوصات المخبرية والنتائج؛ حيث تدخل نتائج التحاليل إلكترونيًا إلى الملف الطبي الإلكتروني الخاص بالمريض، مما يساهم في تقليل النسبة المعيارية للخطأ إلى «صفر».