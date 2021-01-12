السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك يدشن ويضع حجر الأساس لمشاريع تنموية بتيماء بنحو 700 مليون ريال



تبوك 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمحافظة تيماء اليوم, مشاريع تنموية وخدمية جديدة، ووضع حجر الأساس لمشروعات أخرى، وتفقد سير العمل في المشروعات القائمة التابعة لوزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وشركة المياه الوطنية , التي تبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي الـ700 مليون ريال.

ودشن سموه خلال الحفل المعد بهذه المناسبة مشروعات بلدية محافظة تيماء، ثم قُدم عرض مرئي عن تلك المشاريع التي شملت تدشين أربعة مشاريع بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 96 مليون ريال منها: (مشاريع في درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بمبلغ 50 مليون ريال والسفلتة والإنارة والأرصفة بأكثر من 27 مليون ريال, ومشاريع في التحسين والتجميل بما يقارب 6 ملاين ريال، ومشاريع المباني والمرافق البلدية بأكثر من 12 مليون ريال، والمشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة بقيمة إجمالية فاقت الـ68 مليون ريال.

بعد ذلك دشن سمو أمير منطقة تبوك مشاريع شركة المياه الوطنية بالمحافظة التي شملت إدخال المياه وخدمات الصرف الصحي في حي الرحمانية وحي الشفاء بأطوال تجاوزت 7 كم، كما وضع سموه حجر الأساس لإنشاء شبكات مياه الشرب وخزانات للقرى والمراكز التابعة بتكلفة 8 ملايين ريال، حيث سيتم من خلال هذا المشروع تنفيذ 48.3 كم من الشبكات وإستكمال أعمال مدنية ومكانيكية، الذي سيخدم 5 قرى بالشبكات و 9 قرى استكمال أعمال.

كما اطلع على المشاريع الجاري تنفيذها البالغ عددها 11 مشروعا بتكلفة 124 مليون، منها 4 مشاريع للمياه بتكلفة 21 مليون، ومشروعين لمياه الصرف الصحي بتكلفة قاربت الـ50 مليون ريال ، ومشاريع أخرى تحت التنفيذ تجاوزت قيمتها 52 مليون ريال و 5 مشاريع.

وفيما يخص وزارة الأسكان دشن سمو أمير المنطقة مشروعي "إسكان وأراضي تيماء المطورة" التي تتربع على مساحة تناهز 641 ألف متر مربع وتضم 388 فلة ، و 376 أرض مطورة ، وجامعين يتسع كل جامع منهما لألف وخمسمائة مصل ، وثلاثة حدائق وأراض لإقامة المدارس بها ، بقيمة إجمالية تتجاوز الأربعمائة مليون ريال.

بعدها قام سموه بتسليم عدد من مستفيدي " الإسكان التنموي " وحداتهم السكنية.

وأعرب الأمير فهد بن سلطان عن شكره للقيادة الرشيدة على ما تحظى المنطقة ومحافظاتها ومراكزها التابعة من دعم مستمر لتحقيق نهضة تنموية شاملة، مؤكداً أن المشاريع مستمرة في عموم المنطقة, مشيداً بالتناغم بين الجهات في سبيل تحقيق التكامل في المشاريع كافة.

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16:22ت م

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