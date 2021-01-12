السعودية اليوم / توزيع ٣ ملايين عبوة ماء زمزم على قاصدي المسجد الحرام



مكة المكرمة ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٢ الموافق ١٢يناير ٢٠٢١م واس

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منذ بداية المرحلة الأولى لعودة موسم العمرة إلى الآن قرابة (3) ملايين عبوة ماء زمزم المبارك على مرتادي وقاصدي المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام أحمد الندوي أن الإدارة قامت بتوفير خدمات السقيا داخل المسجد الحرام عن طريق توزيع عبوات الماء المبارك للمعتمرين والمصلين والصائمين، حيث تم توزيع قرابة (3) ملايين عبوة زمزم خلال المدة من 17 صفر 1442هـ وحتى الآن، على صحن المطاف والمسعى ومصلى الجنائز وعامة الدور الأول وعامة توسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبد الله.

وأشار إلى أنه تم دعم عامة المداخل والسلالم بفرق الحقائب الأسطوانية التي يصل عددها لأكثر من (90) حقيبة أسطوانية بسعة (10) لترات .

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16:14ت م

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