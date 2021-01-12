السعودية اليوم / أمانة الحدود الشمالية تعالج 2630 متراً مربعاً من حفر وهبوطات الشوارع خلال السعودية اليوم 2020م



عرعر 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واس

أسفرت جهود أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات الفرعية التابعة لها بمدينة عرعر عن معالجة 2630 مترا مربعا من حفر وهبوطات الشوارع خلال عام 2020م وفق خطة عمل على مدار العام.

وأوضحت أمانة الحدود الشمالية أنهم قاموا خلال المدة نفسها باستقبال البلاغات المتعلقة بالطرق والإنارة بلغت نحو 2640 بلاغاً، شملت صيانة أكثر من 10 آلاف من كشافات الإنارة ومعالجة 2952 مترا مربعا من أرصفة "بردورات"و4428 مترا مربعا من أرصفة"إنتر لوك" .

من جانبه أكد أمين المنطقة المهندس شمام بن سعيدان الشمري أن أمانة المنطقة وبلدياتها التابعة -بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، وبمتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد الحقيل- تعمل على تقديم أفضل الخدمات بالقطاع .

// انتهى //

16:13ت م

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