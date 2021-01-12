السعودية اليوم / أكثر من 6 آلاف مستفيد من خدمات التأهيل الطبي بصحة حفر الباطن لعام 2020م



حفر الباطن 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واس

قدمت صحة حفر الباطن ممثلة بمستشفياتها، خدمة التأهيل الطبي لـ6336 مستفيداً خلال العام 2020م حيث بلغ عدد الجلسات 37278 جلسة علاجية، تضمنت "الطب الطبيعي - والعلاج الطبيعي ، والعلاج الوظيفي" إضافة إلى علل النطق والتخاطب ".

وأوضحت صحة حفر الباطن أن هذه الخدمات تقدمها من خلال 6 مستشفيات كمركز التأهيل بمستشفى الملك خالد العام ،وقسم العلاج الطبيعي بمستشفى الولادة والأطفال ، وقسم العلاج الطبيعي بمستشفى حفر الباطن المركزي ،ومستشفى الرعاية المديدة ،ومستشفى القيصومة ،ومستشفى السعيرة تحت إشراف 45 من الأطباء والاخصائيين والفنيين في العلاج الطبيعي ،كما تم صرف بطاقات "أجور الإركاب ، المواقف " لمرضى ذوي الإعاقة المعتمدة من وزارة الصحة، وتقديم كافة الخدمات العلاجية والتشخيصية والتأهيلية لمستفيدي التأهيل الطبي.

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16:05ت م

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