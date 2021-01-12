السعودية اليوم / إنهاء معاناة طفل من نزيف في الكبد في مستشفى الولادة والأطفال بنجران



نجران 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واس

تمكّن مستشفى الولادة والأطفال في نجران بفضل الله من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر أربعة أعوام يعاني من مرض وراثي في الكبد.

وأوضحت صحة نجران أنه تبين بعد استكمال الفحوصات الطبية أن الطفل يعاني من فشل في وظائف الكبد ونزيف شديد أدخل على إثره العناية المركزة، حيث قرر الفريق الطبي إجراء عملية طارئة لإنقاذ حياته وتم بحمد الله السيطرة على النزيف باستخدام منظار علوي للجهاز الهضمي في تدخل جراحي متقدم، بعدها نُقل الطفل لأقسام التنويم في المستشفى وجرى تقديم الرعاية الصحية اللازمة له حتى تم إحالتة إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لعمل زراعة للكبد.

مما يذكر أنه بدأ العمل مؤخرا في وحدة المناظير في مستشفى الولادة والأطفال، وذلك ضمن خطط صحة نجران التوسعية في تقديم الخدمات العلاجية التخصصية للأطفال في المنطقة، حيث جرى تجهيز وحدة المناظير بأحدث التجهيزات الطبية الحديثة ودعمها بكوادر متخصصة لإجراء المناظير التشخيصية والعلاجية.

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16:05ت م

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