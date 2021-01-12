

الدمام 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واس

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 833 جولة رقابيةً، منها جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيقها للاحترازات الوقائية .

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 11 مخالفة، منها 8 مخالفات للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد - 19" في الأسواق والمراكز التجارية، و 3 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

كما قامت بتعقيم وتطهير 745 موقعاً باستخدام 136644 لتراً من المعقمات والمطهرات بمشاركة 459 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7768 طناً من النفايات، وأزالت 4373 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9387 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت أمانة الشرقية سعيها ومنذ بدء الجائحة إلى تحقيق هدفها لأن تكون المنطقة الشرقية في أعلى المستويات الصحية من خلال أعمال التعقيم والتطهير والنظافة لسلامة الجميع، وتقدم خدماتها لمستفيديها والتجاوب مع بلاغاتهم الواردة من خلال مركز البلاغات (940) ومعالجتها..

// انتهى //

16:04ت م

0090





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الشرقية تُنفذ 833 جولة على المنشآت التجارية بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.