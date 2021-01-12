السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة



‎الباحة 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة ، في مكتبه اليوم ، ‏مدير الدفاع المدني بالمنطقة المعين حديثا اللواء محمد العاصمي، ومدير الدفاع المدني بالمنطقة السابق اللواء زهير البسامي.

وحث سموه اللواء العاصمي على الاهتمام بكل ما يتعلق بالاستعداد لموسم الأمطار ، والعمل على تكثيف الجهود للرقي بالخدمات المقدمة للمواطن ، متمنياً له التوفيق فيما كلف به .

كما أكد الدور المهم الفاعل للدفاع المدني في ظل ما يقدم له من دعم ورعاية واهتمام من الحكومة الرشيدة , مثمنا جهود مدير الدفاع المدني السابق .

فيما أكد اللواء العاصمي ، بذله كل الجهود في مجال عمله لخدمة المنطقة .

//انتهى//

15:57ت م

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