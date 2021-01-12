السعودية اليوم / العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الإندونيسية المنكوبة



جاكرتا 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واس

أعلن وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي اليوم أنه تم العثور على أحد الصندوقين الأسودين لطائرة البوينغ التي تحطمت قبالة إندونيسيا في نهاية الأسبوع وكان على متنها 62 شخصا.

وقال سومادي في تصريح صحفي: إنه تم العثور على مسجل بيانات الرحلة (الصندوق الأسود)، مما سيساعد المحققين على فهم أسباب الحادث الذي وقع بعد دقائق على إقلاع الطائرة من جاكرتا السبت.

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15:54ت م

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