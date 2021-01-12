السعودية اليوم / ماليزيا تعلن حالة الطوارئ قبيل فرض قرارات إغلاق جديدة لمكافحة كورونا



كوالالمبور 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واس

أعلنت السلطات الماليزية حالة الطوارئ اليوم لمواجهة "خطر وباء كوفيد 19" بعد أقل من يوم واحد على قرار رئيس الوزراء محيي الدين ياسين بإعادة فرض الإغلاق في الكثير من المناطق لمدة أسبوعين ابتداء من يوم غد الأربعاء كرد فعل على ارتفاع أعداد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس

وسجلت ماليزيا أكثر من 3 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد للمرة الأولى الأسبوع الماضي، وتضاعف إجمالي عدد الإصابات خلال الشهر الماضي إلى أكثر من 135 ألف حالة، مع 551 حالة وفاة ذات صلة بالفيروس.

// انتهى //

15:50ت م

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كوالالمبور 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسأعلنت السلطات الماليزية حالة الطوارئ اليوم لمواجهة "خطر وباء كوفيد 19" بعد أقل من يوم واحد على قرار رئيس الوزراء محيي الدين ياسين بإعادة فرض الإغلاق في الكثير من المناطق لمدة أسبوعين ابتداء من يوم غد الأربعاء كرد فعل على ارتفاع أعداد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد.وسجلت ماليزيا أكثر من 3 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد للمرة الأولى الأسبوع الماضي، وتضاعف إجمالي عدد الإصابات خلال الشهر الماضي إلى أكثر من 135 ألف حالة، مع 551 حالة وفاة ذات صلة بالفيروس.// انتهى //15:50ت م0086

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