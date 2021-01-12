المملكة السعودية تسجل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 12 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6300 حالة.



وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 147 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 364 ألفا و96حالة.

كما لفتت إلى تسجيل 151 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 355 ألفا و857