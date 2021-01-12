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فيديو.. حفريات وهبوط في الأسفلت على الطريق الدولي بالقنفذة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-12

فيديو.. حفريات وهبوط في الأسفلت على الطريق الدولي بالقنفذة

تتربص بمركبات المواطنين والمقيمين المسافرين

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- القنفذة

رصدت “متابعات الخليج 365” عددًا من الحفريات وهبوطًا خطيرًا في المادة الأسفلتية وتهشمات في أجزاء واسعة من الطريق السريع بنهاية جزء الطريق الدولي الساحلي جنوب محافظة القنفذة التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

وتتربص الحفريات بمركبات المواطنين والمقيمين المسافرين على هذا الطريق، ملحقة الضّرر بمركباتهم ومشكلةً خطرًا على أرواحهم وأرواح مرافقيهم أثناء مرورهم من فوق الأجزاء المتهالكة من الطريق.

وطالب مواطنون الجهات المسؤولة بالتدخل والعمل على إصلاح الخلل ومعالجة الموقف؛ منعًا لوقوع حوادث بسبب الوضع السيئ للطريق.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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