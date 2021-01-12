شكرا لقرائتكم خبر عن مصنع لتدوير النفايات الصلبة للإنشاءات بنظام " BOT " في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت أمانة المنطقة الشرقية أمس، عقداً استثمارياً لبناء مصنع متكامل لتدوير النفايات الصلبة من مخلفات المباني الانشائية لإدارة المخلفات الإنشائية بنظام BOT ومعالجتها والتخلص منها بطريقة بيئية وصديقة للبيئة، وإنتاج مجموعة من المنتجات التي منها الحصى المعاد تدويره، الذي يمكن إعادة استخدامه في مشروعات الأمانة.

وأوضحت الأمانة أن هذا المشروع الذي تشرف عليه وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات بالأمانة، يأتي امتداداً لجهود أمانة المنطقة الشرقية في تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية التي تتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 لإشراك القطاع الخاص بالتنمية ورفع جاذبية الاستثمارات البلدية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال وطرح الفرص الاستثمارية المبتكرة لتطوير الخدمات البلدية.

وأشارت إلى أن المشروع سيسهم في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري عبر منظومة عمل ذكية تعتمد على التحول الرقمي وترتبط بمنظومة الرقابة والتراخيص، كما يُعد المشروع أحد المشاريع المميزة التي تحقق مجموعة من الأهداف في وقت واحد ويسهم في تنمية المنطقة ويرفع من الإيرادات ويخفض من التكاليف ويدعم سلامة البيئة والمحافظة عليها ويتماشى مع رؤية المملكة في إشراك القطاع الخاص بالتنمية وتحقيق مفهوم المدن الصديقة للبيئة.