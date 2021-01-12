شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 2 شيول و5 شاحنات أثناء نهل الرمال بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضبطت اللجنة المشكلة من قبل إمارة المنطقة الشرقية والمكونة من بلدية غرب الدمام والإدارة العامة للمجاهدين ، ٢ شيول و٥ شاحنات لقيامهم بتجريف الاراضي ونهل الرمال من المناطق الممنوعة.
محمد يوسف
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