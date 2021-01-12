شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى يطالب بإشراك القطاعات غير الربحية في فعاليات الترفيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • المجلس يوافق على مشروع نظام الأجهزة والمنتجات الطبية

• مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي للاتصالات في مجال الذكاء الاصطناعي

• الشورى يطالب بدعم الاستدامة المالية لصندوق التنمية العقارية وتمكينه من تحصيل ديونه المتعثرة

أصدر مجلس الشورى قرار اليوم، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1440/ 1441 هـ ، وأكد أنه على الصندوق التنسيق مع كل من صندوق التنمية الوطني ووزارة المالية لدفع المتبقي من رأس مال الصندوق وتعويضه عن مديونيات الإعفاء عن المتوفين وعهدة الإعفاءات والسداد المبكر، وعلى الصندوق إعداد تقريره السنوي وفقًا لمتطلبات قواعد إعداد التقارير السنوية،بحيث يشمل بيان ببنود ومخصصات الميزانية التشغيلية يبين المخصص لكل بند ونسبة المنصرف بنهاية العام وكذلك بالمباني المملوكة والمستأجرة وبالقوى البشرية يوضح العدد والجنسية والوظائف الشاغرة نهاية العام، وعلى صندوق التنمية العقارية الاستمرار في استقبال طلبات منتج ترميم المساكن وتقديم التمويل له، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع سقف المبلغ المخصص له أخذًا في الاعتبار معدلات التكلفة السائدة للمواد وتكاليف التنفيذ.

وطالب الشورى بدعم الاستدامة المالية للصندوق وتمكينه من تحصيل ديونه المتعثرة من خلال اعتماد عقد الصندوق كسند تنفيذي لدى محاكم التنفيذ.

كما أصدر الشورى قرارا اليوم، بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1440/ 1441 هـ ، وأكد أنه على صندوق تنمية الموارد البشرية استخدام البيانات الديموغرافية والتعليمية لبناء مستهدفاتٍ واضحةٍ ومحددةٍ ومجدولةٍ للسنوات القادمة لتحقيق رؤيته وأهدافه، وعلى صندوق تنمية الموارد البشرية دراسة الفجوة العلمية والمهارية بين الباحثين عن العمل من السعوديين والسعوديات، وبين العاملين حالياً في القطاع الخاص والعام من غير السعوديين، والاستفادة من مخرجات تلك الدراسة في وضع برامج ومبادرات لتطوير المهارات والقدرات، وعلى صندوق تنمية الموارد البشرية مراجعة استراتيجياته فيما يتعلق ببرامج التثقيف والإرشاد المهني لجعلها أكثر كفاءةً وفاعليةً لتحقيق أهدافها المتوخاة.

وأكد الشورى على قراره والذي ينص على "النظر في إمكانية الاستمرار في دعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية للحالات الجديدة، وفق الإمكانيات والآليات والبرامج المتاحة، مع التأكد من استمرار عمل جميع من سبق الصندوق دعم توظيفهم بعد انتهاء مدة الدعم ".

وأصدر مجلس الشورى قرارا اليوم، بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي1440/ 1441هـ، وأوضح أنه على الصندوق السعودي للتنمية التحقق من أن المشروعات التي يمولها في الدول النامية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030،وفقًا لأولويات واحتياجات البلدان المستفيدة، وعلى الصندوق السعودي للتنمية الاستعانة بجهة مستقلة للقيام بتقييم لاحق للمشاريع التي مولها في الدول النامية بعد مدة من اكتمالها لمعرفة مدى تحقيقها للأهداف التي أنشئت من أجلها وأخذ الدروس المستفادة في عمليات التمويل الجديدة، والشورى يؤكد على ما ورد في الفقرة رقم (2) من البند (أولًا) من قرار مجلس الشورى ، والمتضمنة بأن على الصندوق الاهتمام بالجانب الإعلامي لإبراز الدور التي تقوم به حكومة المملكة ممثلةً بالصندوق، لدعم ومساعدة الدول النامية والهيئات والبرامج التنموية الدولية، وعلى الصندوق السعودي للتنمية من خلال برنامج الصادرات السعودية وضع سقف أعلى لتمويل صادرات المواد الخام بما في ذلك المنتجات البترولية والتركيز على تمويل الصادرات ذات القيمة المضافة للاقتصاد.

وناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1440- 1441 هـ، وأكد عضو الشورى د.غازي بن زقر بأن الترفيه دعامة مهمة من دعائم التنمية الاقتصادية الاجتماعية المتوازنة مشيرًا إلى أن جودة الترفيه هي من جودة الحياة وهو من السمات المهمة للمجتمع الحيوي،مطالبًا بتقديم تقرير سنوي يؤكد أن فلسفة الترفيه للهيئة متكاملة مع العمق المرجو للنهضة الثقافية.

واقترح عضو الشورى د.سلطان آل فارح على الهيئة العامة للترفيه بالعمل على الابتعاد عن الفعاليات المؤقتة، ووضع فعاليات دائمه والتي سوف تساهم في أن تحافظ الهيئة على أصولها، مطالبًا بمقارنة التكلفة بالمنفعة بشكلٍ دائم اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا.

وأشاد عضو الشورى د.حسن الحازمي بجهود الهيئة التي تبذلها من أنشطة وحراك جميل أحدثته للمملكة العربية السعودية، مطالبًا الهيئة بالالتزام بالقواعد والأسس المطلوبة في تقاريرها السنوية.

* طالبت عضو الشورى د. عائشة عريشي بإشراك القطاعات غير الربحية في تنفيذ الفعاليات خاصةً المجانية منها، وعمل شراكة مع الجامعات في مجال الترفيه من خلال أنديتها الطلابية، وتطالب الهيئة بعمل خطة تتمكن من خلالها وضع برامج طويلة المدى وفق خطة منظمة وشاملة تضمن الاستمرار على مدار العام.

وقال عضو الشورى د.تركي العواد :الهيئة نقلت صناعة الترفيه الى آفاق جديدة وبمواصفات عالمية،مطالبًا بالتوسع في تشجيع ودعم القطاع الخاص للقيام بدور فاعل في تنفيذ الفعاليات والنشاطات من خلال إنشاء شركة مساهمة عامة، ودعم وتشجيع الشركات والمؤسسات المحلية، وتسهيل دخول الشركات العالمية.

ووافق مجلس الشورى على التعديل الذي أجرته الحكومة على مشروع نظام الأجهزة والمنتجات الطبية.

وناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام الأجهزة والمنتجات الطبية الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (330/ 57) وتاريخ 11/ 2/ 1442هـ , والمعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه ، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أ. محمد أبو ساق.

كما وافق مجلس الشورى يوافق على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة والاتحاد الدولي للاتصالات للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي .