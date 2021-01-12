إنهاء معاناة طفل من نزيف الكبد بالمنظار في مستشفى الولادة بنجران

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-12

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - نجران

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تمكّن فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال في نجران من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 4 أعوام يعاني مرض وراثي تسبب في نزيف الكبد.

السيطرة على نزيف الكبد

وأوضحت صحة نجران أنه تبين بعد استكمال الفحوصات الطبية أن الطفل يعاني من فشل في وظائف الكبد ونزيف شديد أدخل على إثره العناية المركزة، حيث قرر الفريق الطبي إجراء عملية طارئة لإنقاذ حياته، وقد تم بحمد الله السيطرة على النزيف باستخدام منظار علوي للجهاز الهضمي؛ وذلك في تدخل جراحي متقدم، وبعدها نُقل الطفل لأقسام التنويم في المستشفى، وجرى تقديم الرعاية الصحية اللازمة له حتى تم إحالته إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لعمل زراعة للكبد.

وحدة المناظير في مستشفى الولادة والأطفال

الجدير بالذكر أنه بدأ العمل مؤخرًا في وحدة المناظير في مستشفى الولادة والأطفال، وذلك ضمن خطط صحة نجران التوسعية في تقديم الخدمات العلاجية التخصصية للأطفال في المنطقة، حيث جرى تجهيز وحدة المناظير بأحدث التجهيزات الطبية الحديثة ودعمها بكوادر متخصصة لإجراء المناظير التشخيصية والعلاجية.

