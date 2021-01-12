الأرصاد : درجات الحرارة تصل 1 مئوية غدًا في هذه المناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع المركز الوطني للأرصاد تراجع درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء على عدد من مناطق المملكة حيث تنخفض الصغرى إلى قرابة 1 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وقال المركز انخفاض ملموس في درجات الحرارة غدًا الأربعاء على الحدود الشمالية وحائل والقصيم وشمال الشرقية والرياض.

ولفت المركز إلى أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في هذه المناطق ستسجل ما بين ١ إلى ٤ درجات مئوية.

حالة الطقس اليوم

وكان توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا لرياح شرقية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تهطل أمطار رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

