القنصلية في الصين تنبه المواطنين: إجراءات جديدة بشأن كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت قنصلية المملكة العربية السعودية، لدى جمهورية الصين الشعبية – قوانجو، تنبيهًا للمواطنين والزائرين، يفيد بأن السلطات الصينية ستفرض الحجر الصحي لمدة أسبوعين على كل القادمين إلى مدينة قوانجو.

وذكرت القنصلية في بيان لها أنها تود إحاطة المواطنين والمقيمين والزائرين كافة، بأنه صدر عن السلطات الصينية في مقاطعة “غوانغ دونغ” بأنه في ظل استمرار انتشار الوباء وزيادة انتشاره في دول عدة بالإضافة إلى ظهور بعض السلالات الجديدة، فإنه سيتم إخضاع جميع القادمين لمدينة «قوانجو» للحجر الصحي لمدة 14 يومًا في أحد الفنادق المخصصة لذلك.

كما أشارت إلى ضرورة البقاء في مدينة قوانجو لمدة سبعة أيام أخرى تحت المراقبة الصحية قبل المغادرة إلى أي مدينة في جمهورية الصين الشعبية.

وأضافت أنه سيتم إجراء فحص 19-COVID أربع مرات خلال هذه الفترة في اليوم الأول والسابع والرابع عشر والحادي والعشرين.



