شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الملكية بمكة: 5 ركائز أساسية نحو مدينة مصممة لحياة مميزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أنها تعتمد على 5 ركائز أساسية نحو مدينة مصممة لحياة مميزة من خلال إنتاجية عالية واقتصاد متنوع.

وبينت الهيئة أن ركيزة السكان تهدف إلى الرفع من مستوى جودة الحياة، من خلال تقديم خدمات مستدامة لجميع شرائح السكان، وتشجيع استقطاب الكفاءات والاستثمارات، وفيما يتعلق بالزوار إثراء جودة الزيارة، وتوفير تجارب غنية متعددة ذات قيمة مضافة مع مراعاة خصوصية المدينة، وفي ركيزة الازدهار تنويع الاقتصاد ورفع الإنتاجية استناداً على الشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الوقفي، وتحفيز مشاركة الشركات الكبرى ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية والخدمات اللازمة، وبالنسبة للمكان تحسين التخطيط في مدينة مكة المكرمة وتوفير منظومة نقل متكاملة، وزيادة المراكز الحضرية وإعادة توزيع الكثافات العمرانية، وفي ركيزة الحوكمة والتمويل تطبيق نموذج حوكمة فعال يرفع من كفاءة إدارة المدينة، وتوفير بيئة ممكنة لتنويع مصادر التمويل للمدينة، من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص والقطاع الثالث.