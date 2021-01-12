شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. "أنا لوحة بدون لوحة " قصة "العم سالم" أشهر بائع شاي في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

لم يمنعه التقدم في العمر من الإستمرار في مهنته التي عشقها على مدار 70 عام وارتبط خلالها بوجدان المواطنين الذين اعتادوا على شرب الشاي من يديه .

إنه العم سالم " سالم أبو الشاهي " اليمني الذي يبيع الشاي في جازان جنوب المملكة منذ عشرات السنين .

وأكد العم سالم في لقاء معه أنه بدأ بيع الشاي في عمر 20 عام وكان يجتهد بجانبه في أعمال أخرى كمساعدة المواطنين القادمين في الأسواق على حمل أغراضهم مقابل هللة أو هللتين ، حتى عُرف واشتهر .

وأضاف أن الزبائن كانوا يطالبونه بوضع لوحة فيقول لهم انا لوحة بدون "لوحة سالم أبو الشاهي " حتى أصبح علماً وعلامة تميز جازان، وفقاً للعربية .