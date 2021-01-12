شكرا لمتابعة خبر عن "التقاعد" توضح طرق حساب المكافأة لغير المستحقين للمعاش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم الثلاثاء طرق تسوية المكافأة التي تصرف لمرة واحدة إذا لم يكن مستحق للمعاش ، وانتهت خدمته للغرض التقاعد ، وذلك على النحو التالي :

1- إذا كانت الخدمة أقل من 10 سنوات يتم حساب المكافأة كالآتي : الراتب الأساسي الأخير × 10% × مدة الخدمة بالأشهر = المكافأة المستحقة لمرة واحدة .

2- إذا كانت الخدمة 10 سنوات أو أكثر دون أن تصل لـ 25 عام تيم الحساب كالتالي : الراتب الأساسي الأخير × 11% × مدة الخدمة بالأشهر = المكافأة المستحقة لمرة واحدة .

3- في حالة الموظفة المستقيلة بسبب الزواج يتم حسابها على ما نسبته 11 % بشرط إكمال سنة التجربة .

4- إذا كانت الخدمة تقل عن 15 عام وانتهت بسبب فصل أو إلغاء أو قرار من مجلسالوزراء أو أمر سامي دون سبب تأيبي يتم حساب المكافأة كالتالي : الراتب الأساسي الأخير × 14% × مدة الخدمة بالأشهر = المكافأة المستحقة لمرة واحدة .