شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «المصلح» يوضح حكم أن تتصدق المرأة من طعام بيتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، اليوم الثلاثاء، حكم أن تتصدق المرأة من طعام بيتها.

وذكر الشيخ المصلح، إن للمرأة تصرفاً في طعام بيتها، كما في الحديث عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة" ، يعني أن لها أجراً في ذلك، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الخطاب للنساء فقال "يا نساء المسلمات".

وأضاف: لأن المرأة راعية في بيت زوجها ومن رعايتها في بيت زوجها قيامها على ما فيه من طعام، وقد دلت الأدلة على أن المرأة لها أن تتصدق بما جرت به العادة ما يتسامح في مثله من الطعام ولها أجر في ذلك.

وتابع "المصلح" : "أنه جاء في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال (والمرأة إذا أنفقت من طعام بيتها فلها الأجر بما أنفقت ولزوجها الأجر بما اكتسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئاً)" .

واستطرد: "هذا يبين أن المرأة مأجورة على ما تخرجه، فأذن لها في التصرف، وقد جاء في حديث أسماء أنها قالت يا رسول الله إن الزبير شديد ، وإني أنفق من طعام بيتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (أرضخي، يعني أنفقي شيئا قليلاً ولا توعي فيوعي الله عليك)، يعني فلا تمسكي فيمسك الله تعالى عنك العطاء".