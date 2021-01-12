شكرا لمتابعة خبر عن القنصلية في الصين تُنبه بإجراءات جديدة بشأن كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بكين (صدى):

أصدرت القنصلية لدى جمهورية الصين الشعبية – قوانجو، تنبيهًا للمواطنين والزائرين، يفيد بأن السلطات الصينية ستفرض الحجر الصحي لمدة أسبوعين على كل القادمين إلى مدينة «قوانجو».

وذكرت القنصلية في بيان لها أنها تود إحاطة المواطنين والمقيمين والزائرين كافة، بأنه صدر عن السلطات الصينية في مقاطعة «غوانغ دونغ» بأنه في ظل استمرار انتشار الوباء وزيادة انتشاره في دول عدة بالإضافة إلى ظهور بعض السلالات الجديدة، فإنه سيتم إخضاع جميع القادمين لمدينة «قوانجو» للحجر الصحي لمدة «14» يومًا في أحد الفنادق المخصصة لذلك.

كما أشارت إلى ضرورة البقاء في مدينة «قوانجو» لمدة سبعة أيام أخرى تحت المراقبة الصحية قبل المغادرة إلى أي مدينة في جمهورية الصين الشعبية.

وأضافت أنه سيتم إجراء فحص «19-COVID» أربع مرات خلال هذه الفترة في اليوم الأول والسابع والرابع عشر والحادي والعشرين.